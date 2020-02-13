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Минкомсвязь приступила к разработке законопроекта о регулировании больших данных

По мнению министерства, принятие законопроекта в этой области позволит унифицировать подходы к деятельности по обработке больших данных

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ начала разработку законопроекта о регулировании оборота больших данных и защите персональных данных гражданина при их обработке. Соответствующая информация опубликована в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме проработать и внести до 1 июля 2020 года в законодательство РФ изменения, предусматривающие "обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных".

Сейчас, отмечают в Минкомсвязи, в России нет правового акта, который бы регулировал подобные процессы, поскольку нынешнее законодательство в области информации не может обеспечить надлежащее базовое правовое регулирование этой деятельности с учетом ее специфики. Кроме того, отсутствие законодательно закрепленных подходов к обработке больших данных создает правовую лакуну, что не способствует повышению уровня защищенности прав участников указанных правоотношений.

По мнению министерства, принятие законопроекта в этой области позволит унифицировать подходы к деятельности по обработке больших данных, создаст правовые условия, обеспечивающие превращение больших данных в ресурс социально-экономического развития, в важный механизм формирования информационного потенциала общества и государства при сохранении юридических гарантий прав и законных интересов всех заинтересованных лиц.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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