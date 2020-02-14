Строительство трех детсадов в ЕАО обойдется более чем в 335 млн рублей

ТАСС, 14 февраля. Более 335 млн рублей планируется направить на строительство трех детских садов в Еврейской автономной области в 2020 году. К следующему году в регионе будет создано 360 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, сообщил ТАСС зампредседателя комитета образования областного правительства Илья Карепов.

"К 2021 году будут созданы 360 новых дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет строительства в городе Биробиджане одного детского сада на 240 мест и двух детских садов на 60 мест в Смидовичском районе в поселке Приамурский и поселке Николаевка. Из федерального бюджета на строительство садов направлено 332,47 млн рублей, объем финансовых средств, необходимых для софинансирования расходных обязательств - 3,36 млн рублей", - сказал Карепов, уточнив, что сейчас идет проектирование.

В регионе открыто 80 детских садов, которые посещают почти 9 тыс. детей, около 1,2 тыс. из них - дети в возрасте до трех лет. "Потребность населения в детских садах удовлетворена более чем на 96%, для младших дошкольников - на 86%. Местами не обеспечены сегодня более 200 детей этого возраста", - сказал Карепов.

При этом ясельных групп, куда можно было бы отдать ребенка от двух месяцев, в регионе пока нет. Этим вопросом в области начнут заниматься после решения проблемы с очередью для детей до трех лет.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.