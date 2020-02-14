Освоение средств бюджета на нацпроекты за 2019 год составило 91,45%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Счетная палата уточнила параметры освоения средств бюджета РФ на реализацию мероприятий, предусмотренных нацпроектами. По данным ведомства, расходы составили 91,45% от запланированного на прошлый год объема. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Ранее о результатах отчитался Минфин, по его данным, расходы составили 91,4% от запланированных на прошлый год объемов.

По данным Счетной палаты, в частности, бюджетные средства на реализацию нацпроекта "Демография" освоены на 95,5%, на нацпроект "Здравоохранение" - на 98%, на нацпроект "Образование" - на 91%.

Расходы на нацпроект "Наука" исполнены на 99,1% от плана, "Экология" - на 66,3%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - на 97,1%, "Жилье и городская среда" - на 93,8%, "Производительность труда и поддержка занятости" - на 87,1%, "Цифровая экономика" - на 73,3%, "Культура" - на 99%, "Международная кооперация и экспорт" - на 89,1%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - на 93,1%.

Средства бюджета на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры освоены на 88%.

Как ранее отмечал Минфин, закон позволяет перенести остатки неиспользованных бюджетных средств 2019 года на следующий год.

При этом ранее премьер-министр Михаил Мишустин в рамках президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам потребовал в дальнейшем неукоснительного соблюдения графика финансирования выполнения национальных проектов. Он подчеркнул, что 2019 год был стартовым для нацпроектов и механизмы их исполнения еще отлаживались. Это привело к остаткам в размере 148 млрд рублей, которые переносятся на 2020 год. Глава кабинета министров также назвал решение о переносе неиспользованных средств с 2019 года на 2020 год исключительным. Премьер добавил, что в текущем году такие проблемы недопустимы.

Исполнение расходов бюджета в январе

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первый месяц 2020 года исполнены на 11,62%, что составляет 232,149 млрд рублей.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 февраля по четырем нацпроектам превысило 10%. Лидером стал нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 39,1% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом идут "Демография" (14,41%), "Производительность труда и поддержка занятости" (12,35%) и "Культура" (11,61%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Наука" (0,06% от установленных на год объемов), "Жилье и городская среда" (0,42%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (0,73%) и "Экология" (0,87%).

Расходы по национальному проекту "Образование" составили 2,3%, "Цифровая экономика" - 2,59%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 3,91%, "Международная кооперация и экспорт" - 2,17%, по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 2,1%.