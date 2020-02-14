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Хуснуллин: вносить в "дорожный" нацпроект строительство и ремонт мостов пока рано

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что требуется поиск дополнительных источников финансирования
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Расширять нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) за счет программы строительства и ремонта мостов пока рано, требуется поиск дополнительных источников финансирования. Но первоочередные объекты могут быть построены в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ). Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока мы не сделаем то, что у нас есть, и не определим источники, за счет чего мы будем реализовывать следующую программу, говорить об этом пока рано", - ответил Марат Хуснуллин на вопрос о возможности включения в БКАД нового федерального проекта по строительству и ремонту мостов. В то же время он подчеркнул, что считает важным наличие отдельной программы "по мостам" потому, что "на самом деле мосты во многих регионах находятся в аварийном состоянии".

По словам Марата Хуснуллина, наиболее важные, первоочередные объекты, скорее всего, будут включены в КПМИ. "А по остальным будем программу уже дальше дорабатывать и выносить на правительство с необходимым дополнительным объемом финансирования", - отметил он.

В конце прошлого года проектным комитетом БКАД и правительственной комиссией по транспорту была одобрена программа ремонта и строительства мостов и путепроводов по всей России до 2035 года на сумму около 1,115 трлн рублей. В нее входит более 3,9 тыс. ветхих и аварийных мостов, 486 путепроводов через железнодорожные пути, строительство 21 нового моста. Частично реализовать программу предполагалось через нацпроекты "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) и комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. В частности, в БКАД было предложено сформировать новый (пятый) федеральный проект "Мосты и путепроводы".

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Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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