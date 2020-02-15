Новые патрульные автомобили вручили подразделениям Госавтоинспекции у Крымского моста

ТАМАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников вручил ключи от новых патрульных автомобилей марки Skoda для подразделений у Крымского моста, приобретенных в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Вручение состоялось в ходе торжественного открытия новых постов ДПС на подъездах к Крымскому мосту, передает корреспондент ТАСС.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Сегодня представлены автомобили, часть которых будет непосредственно нести службу на участках, как на Крымском мосту, так и на подъездных путях. Автомобили совершенно новые, оснащены современным оборудованием. <…> Сегодня от этих новых автомобилей также вручим ключи", - сказал Черников.

В ходе церемонии вручения он выразил благодарность руководству Министерства транспорта РФ, администрации Крыма и Краснодарского края за качественные и своевременно выполненные работы по созданию новых комфортабельных условий для несения службы сотрудников Госавтоинспекции.

Черников отметил, что в 2020 году в региональные подразделения Госавтоинспекции поступит не менее двух тысяч единиц различной измерительной аппаратуры. Также планируется поставка в регионы не менее 3 650 новых патрульных автомобилей и не менее пяти тысяч медицинских укладок. Он добавил, что в Кубань в 2019 году в рамках нацпроекта были поставлены 257 автомобилей, которые сегодня уже несут службу на всех участках Краснодарского края.

Отмечается, что подразделение Госавтоинспекции на подъезде к мосту в Кубани получило пять новых автомобилей Skoda, столько же транспортных средств получили со стороны Крыма.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.