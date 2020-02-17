В Приморье в 2020 году планируют ввести новый вид диагностики рака

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Врачи Приморского краевого онкологического диспансера начнут в 2020 году использовать иммуноцитохимию - наиболее точный из существующих метод микроскопического исследования тканей. Ее внедрение для диагностики рака стало возможным в регионе благодаря нацпроекту "Здравоохранение", в котором предусмотрены средства на закупку дорогих реактивов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе онкодиспансера.

"Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" врачи Приморского краевого онкологического диспансера вышли на новый уровень диагностирования. В 2020 году планируется выполнить более 700 исследований, которые позволяют точно выяснить, первичный рак или метастатический", - сообщается на сайте регионального правительства.

Новый метод диагностики применяется в комплексе с другими исследованиями и помогает уточнить происхождение опухолевых клеток. "Он используется для дифференциации опухолей, найденных в плевральных, брюшных полостях, молочной железе, легких, и позволяет отличить железистый рак от плоскоклеточного, рак - от метастаза, проникшего в орган. На основе этого можно выстроить точную тактику лечения пациента", - приводит пресс-служба регионального правительства слова врача-цитолога приморского онкодиспансера Александры Лагуревой.

В пресс-службе Приморского краевого онкодиспансера ТАСС разъяснили, что стоимость реактива для десяти исследований составляет от 25 до 60 тыс. рублей. "В день мы можем провести 2-3 исследования, отсюда и цифра - около 700 процедур в год", - разъяснили в пресс-службе онкодиспансера.

Несмотря высокую стоимость, исследования будут выполняться по программе обязательного медицинского страхования и будут доступны по полису ОМС.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.