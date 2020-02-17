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Новая система обращения с ТКО

Минприроды анонсировало появление федеральной схемы обращения с отходами в марте

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, это позволит создать необходимое количество мусорных полигонов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на которой будут отражены все источники мусора, объекты его накопления, переработки, сжигания и мусорные полигоны, должна появиться в марте 2020 года. Об этом сообщил в понедельник глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

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"Главный вопрос - сколько и каких нужно [мусорных] полигонов стране. И не только по мощности, технологии, по глубине переработки. Мы ждем создания, в марте месяце она должна у нас появиться, единой федеральной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

По словам Кобылкина, министерство в настоящее время активно разрабатывает новый стандарт мусорных полигонов. Речь идет о нескольких типовых проектах.

"Эта "карта боевых действий" [федеральная территориальная схема обращения с ТКО] даст нам создать оптимальное количество перерабатывающих мощностей, чтобы не создавать лишних", - отметил министр.

Создание федеральной схемы обращения с коммунальным мусором - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Однако в паспорте документа отражен только крайний срок по созданию ее электронной модели - 31 декабря 2020 года. Ревизия территориальных схем регионов должна быть завершена до 31 сентября.

В марте 2019 года Российский экологический оператор (РЭО) начал работу над архитектурой федеральной электронной схемы. Планируется, что модель объединит информацию из схем обращения с отходами всех субъектов РФ. В ней будут отображаться источники мусора, все объекты перегрузки, накопления, сортировки, переработки, сжигания отходов и полигоны.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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