Кабардино-Балкария освоила около 94% денег, выделенных на нацпроекты в 2019 году

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Средства, выделенные на нацпроекты в Кабардино-Балкарии (КБР), освоены на 94% в 2019 году, это выше чем в среднем по стране. Об этом сообщил в понедельник председатель правительства региона Алий Мусуков на заседании Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Всего по нацпроектам запланировано было около 5,7 млрд рублей на 2019 год, освоение составило около 5,4 млрд, процент исполнения равен 93,7, это чуть выше чем в среднем по всей стране. Основное неосвоение составило по строительству пристроек и отдельных учреждений для дошкольного образования (процент исполнения - почти 82, в целом по стране он исполнен на 64%). Все эти деньги должны были быть израсходованы на переходящие объекты, и на федеральном уровне принято решение их вернуть, таким образом, последствий для бюджета, для нас, где продолжается строительство объектов, не будет, что хорошо", - сказал Мусуков.

По его данным, неизрасходованными остались 275 млн рублей, из них 75 млн были сэкономлены на торгах. "Эта сумма тоже возвращается и дает нам возможность построить дополнительно несколько объектов", - уточнил премьер-министр.

По 44 проектам национальных проектов республика должна была выполнить 158 целевых показателей, из них не исполнены несколько, которые касаются здравоохранения, в частности, есть невыполнение показателей по снижению детской смертности, смертности от онкологических заболеваний, получилось что есть невыполнение. "Да, действительно, за 2018 год детская смертность в КБР составила 4,8 на тысячу рожденных, это самый низкий показатель по СКФО и один из самых низких по стране, на 2019 год нам поставили показатель 4,7, но мы остались на уровне 2018 года", - констатировал глава правительства республики.

Глава республики Казбек Коков напомнил, что КБР принимает участие в 11 из 12 национальных проектов и были утверждены 44 региональных проекта, направленных на их реализацию. "Мною даны поручения правительству республики организовать постоянный мониторинг по достижению целевых показателей", - отметил он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.