Полигон для тестов коптеров и беспилотников испытают на олимпиаде Кружкового движения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Финалисты олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) в апреле протестируют первый в России роботизированный полигон городской среды для одновременного испытания моделей беспилотных автомобилей и коптеров. Школьники смоделируют на нем "умный" логистический хаб для доставки грузов по земле и воздуху, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Роботизированный полигон разработала компания "АСРоботикс", участник Кружкового движения НТИ, которая является одним из лидеров современного инженерного образования в России и выступает организатором профиля "Автономные транспортные системы" олимпиады.

Финал этого профиля пройдет в апреле в Московском политехническом университете. В заключительный тур вышли 42 школьника 8-11 классов из Томской, Ростовской, Новгородской, Новосибирской, Мурманской, Свердловской, Архангельской, Самарской областей, Красноярского края и Москвы, а также Белоруссии.

"Наш профиль ежегодно проходит технологическую эволюцию. В этом году мы специально к финалу олимпиады создали первый испытательный полигон городской среды одновременно для беспилотных автомобилей и коптеров. Мы постарались воссоздать максимально реальную среду города в масштабе 1 к 18. В этих условиях школьникам предстоит решить интересную задачу и создать автономную транспортную систему доставки товаров по земле и воздуху - от производителя до потребителя", - процитировали в пресс-службе слова руководителя компании "АСРоботикс" Алексея Черткова.

Роботизированный полигон городской среды представляет собой интерактивную площадку размером 48 кв. м. Все элементы "города" - светофоры, шлагбаумы, ворота, роботы-погрузчики, сортировщики и другие - автоматические, связаны в единую сеть и "общаются" между собой по Wi-Fi. Школьники могут сами менять настройки полигона, управлять его средой, изменяя или добавляя разные элементы для отработки новых задач передвижения беспилотных автомобилей и коптеров. Это стало возможным благодаря созданию уникального сервера управления полигоном, не имеющего аналогов в мире робототехники.

Такие полигоны можно использовать для проведения инженерных соревнований и конкурсов, занятий и проектной работы в школах, технологических кружках и других центрах дополнительного образования, отметила пресс-служба. "Вокруг Кружкового движения сложился пул ведущих компаний, разрабатывающих образовательное оборудование для погружения школьников в тематику НТИ. Например, с помощью интерактивного полигона старшеклассники могут попробовать себя в роли инженера беспилотных автомобилей и дронов, ведь задачи, которые они решают в формате олимпиады или кружка, максимально приближены задачам по созданию реальных беспилотников", - процитировала пресс-служба слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

Олимпиада Кружкового движения

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с ведущими технологическими компаниями "Аэрофлот", "Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", "Ростелеком", "1С", "Роснано", "Газпромнефть", Movavi, ОАК, "Сухой", Bayer, "Роскосмос", начиная с 2015 года. В рамках основного трека олимпиады для школьников 8-11 классов проходят соревнования по 30 инженерным направлениям, победа в 16 из которых дает 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету и возможность поступления в ведущие технические вузы России. С 2018 года проводится студенческий трек, победители которого получают возможность поступить в магистратуру престижных университетом страны, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях инженерной отрасли. В 2019-2020 учебном году в партнерстве с АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Платформа НТИ" впервые прошла олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior, в которой приняли участие почти 23000 школьников 5-7 классов.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.