Единственный в РФ производитель натуральных банановых чипсов начал поставки в Китай

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Кубанская компания, являющаяся единственным в России производителем натуральных банановых чипсов, впервые экспортировала свою продукцию в Китай, отгрузив около 1 тонны чипсов. Контракт был заключен по итогам международной выставки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС во вторник руководитель регионального Центра координации поддержки экспорта Роман Воротников.

"В 2019 году компания GreenShire была активным участником различных выставочных мероприятий в рамках нацпроекта. В ходе одного из них в конце 2019 года с Китаем были достигнуты договоренности о поставках, заключен контракт. Компания провела первую отгрузку в Китай, объем партии составил около одной тонны", - сказал Воротников.

Он добавил, что для такой продукции, как чипсы, подобный объем отгрузки считается немалым. Производство компании GreenShire расположено на Кубани. Как отмечается на сайте компании, это первый и единственный в России и странах СНГ производитель натуральных банановых чипсов, собственная технология была разработана после изучения опыта производителей банановых чипсов в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

Воротников также сообщил ТАСС, что по итогам участия кубанских производителей в международной выставке "Продэкспо" в Москве компания-производитель подсолнечного масла заключила контракт на поставки в Азербайджан.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.