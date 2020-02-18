Бизнес предложил Минэкономразвития открыть биржу стартапов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России отобрало около 200 инициатив предпринимателей по улучшению делового климата. В частности, бизнес предлагает открыть биржу стартапов, ввести отсрочку по кредитам и снизить налоговую нагрузку, сообщает во вторник портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на министерство.

"В качестве жизненно необходимой финансовой поддержки начинающие предприниматели назвали возможность отсрочки по кредитным платежам, а также снижение требований к заемщикам со стороны банков и льготы на налоговые вычеты. Предприниматели также просят на законодательном уровне закрепить порядок реабилитации кредитной истории, если бизнесмен стал жертвой мошенников", - отмечает портал.

Существенная часть предложений коснулась мер поддержки региональных гарантийных организаций (РГО) и микрофинансовых организаций. Целый ряд идей был направлен на поддержку тех, кто находится в самом начале предпринимательского пути. Так, бизнесмены считают важным создать биржу для стартапов, где начинающие предприниматели смогут найти себе инвесторов, а также партнеров, которые помогут на выгодных условиях запустить дело.

Другие предложения касаются снижения налоговой нагрузки. Предприниматели предлагают освободить бизнес от выплаты отчислений в фонды социального и медицинского страхования, оставить действительным единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для розничных продуктовых магазинов, продлить налоговые и надзорные каникулы сроком до пяти лет.

Министерство собирало предложения до конца 2019 года, было отобрано 200 самых интересных инициатив, которые будут обсуждаться в пяти рабочих группах по следующим направлениям: трансформация делового климата, финансовые инструменты, региональная инфраструктура малого и среднего бизнеса, налоговая нагрузка и отраслевые рынки.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.