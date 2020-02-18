Ростех разработал устройство для онлайн отслеживания наполнения мусорных баков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха разработал устройство, позволяющее в режиме онлайн отслеживать заполнение мусорных баков и оповещать коммунальные службы об их наполнении, говорится в сообщении госкорпорации.

"Разработка станет частью проекта "Умный город. Цифровой регион" и позволит оптимизировать процесс вывоза мусора, а также снизить до 50% эксплуатационные расходы коммунальных служб", - отмечает Ростех.

Устройство устанавливается в мусорные баки и отслеживает уровень их наполнения, в режиме реального времени передавая данные коммунальным службам, подключенным к специальной информационной системе. Прибор полностью автономен, срок службы источника питания - пять лет. Система позволяет отследить местонахождение контейнера на онлайн-карте, степень наполненности, факт переворота контейнера, а также повышения температуры, например в случае пожара.

"Для регионального оператора информационная система комплексного управления ТКО является независимым и объективным источником статистической и аналитической информации. Рыночная цена изделия будет на 40% ниже иностранных аналогов. Производственные мощности нашего предприятия позволяют выпускать до 15 тыс. устройств в месяц", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Для пользователей системы разработан портал регионального оператора с информацией о состоянии контейнерных площадок, графикам вывоза мусора и маршрутам движения мусоровозов, позволяющий получить предварительный расчет стоимости услуги по вывозу отходов. Также предусмотрены специальные мобильные приложения для потребителей.

Ранее сообщалось, что Ростех хотел бы получить полномочия федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности. По мнению главы Ростеха Сергея Чемезова, отсутствие единого оператора по обращению с промышленными отходами может поставить под угрозу исполнение нацпроекта "Экология".