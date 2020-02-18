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В Северной Осетии в 2020 году откроется самая большая в регионе школа

Она будет рассчитана на 1,1 тыс. мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Самое большое учебное заведение общего образования в Северной Осетии - школа на 1 100 мест - откроется в республике в 2020 году. Во время рабочего визита в Северную Осетию ее посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с главой региона Вячеславом Битаровым.

"Школа рассчитана на 1 100 учеников, после открытия она станет самым большим учебным заведением общего образования в республике. Трехэтажное здание имеет два спортивных зала, просторный двухуровневый актовый зал на 550 зрителей, вместительную столовую", - сообщается на сайте главы и правительства республики.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики, школа откроется в этом году.

В школе в рамках реализации национального проекта "Образование" будет создан центр цифрового образования "IT-куб", в ней также появятся оборудованные столярные и швейные мастерские. На благоустроенной территории вокруг школы предусмотрены зоны отдыха, а также две детские площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, поле для баскетбола, теннисный корт. Школа строится в 19-м микрорайоне Владикавказа.

Министр просвещения РФ положительно оценил техническую оснащенность образовательного учреждения и условия для занятий спортом. Вячеслав Битаров отметил, что школа станет важным инфраструктурным объектом в развитии нового микрорайона Владикавказа.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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