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В КБР планируют создать Центр повышения квалификации и переподготовки учителей

Ранее в регионе по нацпроекту "Образование" был создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

НАЛЬЧИК, 18 февраля. /ТАСС/. Центр повышения квалификации и переподготовки учителей создадут в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в республику.

"Очень важный вопрос повышение квалификации учителей. Мы с [главой КБР] Казбеком Коковым договорились, что в республике, будет создан новый Центр повышения квалификации и переподготовки кадров. Это очень правильное решение, со своей стороны мы окажем необходимую поддержку в становлении и развитии этого центра", - сказал он.

Кравцов также подчеркнул, что важным направлением будет работа со школьниками с особыми возможностями здоровья. "Также мы будем работать и совершенствовать среднее профессиональное образование, по этому направлению много что сделано и предстоит проанализировать программы техникумов, насколько они соответствуют социально-экономическому развитию республики", - добавил он.

Ранее в ходе рабочей поездки в Северную Осетию Кравцов сообщил, что программа по профориентиационной работе в учебных заведениях будет разработана в Северной Осетии.

Ранее в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона сообщили, что в КБР уже создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по нацпроекту "Образование". До 2024 года в республике по поддержанным инициативам в рамках нацпроекта необходимо дополнительно подготовить не менее одной тысячи специалистов, и теперь будет создан еще один подобный центр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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