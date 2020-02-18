Высокоточные методы диагностики при раке крови планируется внедрить в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют впервые внедрить высокоточные методы диагностики при злокачественных новообразованиях крови. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства здравоохранения республики по итогам селекторного совещания Минздрава РФ по вопросу реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Участие в совещании от Дагестана приняли первый зампредседателя правительства республики Анатолий Карибов, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, директор территориального ФОМС Ильяс Мамаев, руководитель регионального управления Росздравнадзора Тамирлан Мухамедов и другие.

"Сложные высокоточные методы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, впервые будут внедрены в Дагестане. Как было отмечено на совещании, в настоящее время проводится работа по заключению договоров с организациями, выполняющими данные исследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пациентов диагностика будет "абсолютно бесплатной, высокотехнологичные анализы оплачиваются в рамках госгарантий за счет средств ОМС". "Это позволит значительно улучшить точность диагностики и проводить динамический контроль эффективности химиотерапии лейкозов. Раньше для исследований такого уровня пациентам приходилось выезжать за пределы республики, теперь же жизненно необходимые анализы можно будет сдать в Дагестане", - отмечается в сообщении.

По словам Гаджиибрагимова, развитие службы онкогематологии в Дагестане - одно из "важных и приоритетных направлений, где точность и оперативность диагностики спасает жизни".

"Мы планируем дальнейшее развитие службы в республике. В Республиканской клинической больнице выделено и расширено отделение онкогематологии на 50 коек. Ранее оно находилось в составе отделения гематологии, где лечились пациенты с самыми различными заболеваниями крови. Теперь пациенты, нуждающиеся в химиотерапии, будут получать лечение в новом отделении онкогематологии, у которого будет создано собственное реанимационное отделение, а также в составе отделения будут функционировать пять коек дневного стационара", - приводятся слова министра на сайте.

Цели нацпроекта

Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте "Здравоохранение". Ожидается, что его реализация позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.