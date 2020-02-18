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Центр выявления и поддержки одаренных детей заработал в Кабардино-Балкарии

Ежегодно участниками профильных образовательных смен будут более 500 школьников

НАЛЬЧИК, 18 февраля. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес" заработал в Кабардино-Балкарии (КБР). В центре проводятся профильные образовательные смены, с юными химиками, биологами, конструкторами и программистами во вторник пообщались министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава региона Казбек Коков, передает корреспондент ТАСС.

Дети рассказали гостям, что провели тест на содержание нитратов в яблоках, выращиваемых в республике. "Бумажка, которую вы держите, она слабо розовая, что очень хорошо, это означает малое содержание нитратов и использование малого количества химических удобрений при выращивании яблок. Также мы провели анализ на содержание в воздухе аммиака, тест проводился в течение четырех часов и показал что в воздухе аммиака нет, что тоже очень хорошо", - рассказал воспитанник смены.

В лаборатории биологии показали под микроскопом изучаемые грибы и водоросли, юные инженеры продемонстрировали возможности 3D принтера, на котором работают, а еще роботов, которых придумали сами и которые должны в будущем заменить собаку-поводыря, или помогать человеку в магазине с покупками.

"Создание таких центров - это определенная профориентационная работа, которой необходимо заниматься на новом, современном уровне. И этот центр и "Солнечный город", который уже давно открыл свои двери для школьников, это очень нужная, важная, полезная работа со школьниками. Здесь мы видим светлые помещения, современно оборудование, дополнительный интерес к знаниям наших школьников, в целом это даст большой позитивный результат", - поделился впечатлениями министр. "Мы планируем и дальше развивать базу, расширять, дополним центр лабораториями, достроим спальный корпус", - добавил глава региона Казбек Коков.

Как пояснили ТАСС в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона, центр создан по проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В каждой смене будет по 50 человек, которые смогут проявить себя в различных областях науки, разработано 47 рабочих программ. Профильные образовательные смены будут проводится в течение 21 дня, ежегодно участниками смен станут более 500 школьников 5-10 классов.

Во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов побывал в сопровождении главы КБР Казбека Кокова и в новой школе в Нальчике на 1 224 ученических места, которая построена также в рамках нацпроекта "Образование".

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Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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