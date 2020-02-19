РЭО рассмотрит проекты трех комплексов по сортировке мусора в Нижегородской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область рассчитывает на поддержку Российского экологического оператора (РЭО) при реализации трех проектов по строительству мусоросортировочных комплексов в регионе, сообщил в среду журналистам глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с гендиректором РЭО Ильей Гудковым.

"У нас пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора. Но остаются три зоны, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО. По ним подготовлены концессионные соглашения, проекты, подобраны земельные участки, они включены в схему территориального планирования. И вот здесь нам нужна поддержка РЭО для реализации инвестиционных проектов", - сказал Никитин, добавив, что все материалы для рассмотрения направлены оператору, который является куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ.

По его словам, три новых комплекса планируется создать в Арзамасском и Уренском муниципальных районах, а также в городском округе Навашинский.

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, все участки, где планируется построить комплексы, исследованы на соответствие нормам природоохранного законодательства. "Интерес в создании комплексов проявили несколько потенциальных инвесторов, которые активно взаимодействовали не только с регионом, но и с РЭО", - сказали в пресс-службе.

Гудков отметил, что компания проанализирует нижегородские проекты. "При анализе будем опираться, в первую очередь, на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта. С коллегами мы обменялись мнениями и убедились, что они все будут выполнены. Мы будем продолжать работу, анализировать уже финансовые модели на предмет необходимости дополнительных инвестиций", - сказал Гудков журналистам.