Минтранс почти вдвое сократил программу ремонта ветхих мостов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает на поддержку правительства России программы ремонта аварийных и ветхих мостов, которую ведомство сократило с 3,9 до 2 тыс. объектов. Об этом журналистам рассказал в среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Завтра очень надеемся на поддержку правительства по одобрению этой программы. Мы, к сожалению, не смогли профинансировать ее полностью. Из 3,9 тыс. объектов только чуть больше 2 тыс. у нас получилось включить в программу", - рассказал Евгений Дитрих. В программу вошли те объекты, которые затрудняют движение автотранспорта, вынуждая автомобилистов делать большой крюк для объезда препятствий.

В конце прошлого года проектным комитетом нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и правительственной комиссией по транспорту была одобрена программа ремонта и строительства мостов и путепроводов по всей России до 2035 года на сумму около 1,115 трлн рублей. В нее вошло более 3,9 тыс. ветхих и аварийных мостов, 486 путепроводов через железнодорожные пути, строительство 21 нового моста. Частично реализовать программу предполагалось через нацпроекты "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) и комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Но предварительно на программу было найдено только 507 млрд рублей до 2024 года.