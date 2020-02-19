{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тульская область завершила конкурсные процедуры по "дорожному" нацпроекту на 2020 год

За текущий год в регионе планируется отремонтировать почти 145 км дорог

ТУЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Тульская область досрочно завершила конкурсные процедуры по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год. Об этом рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих в среду в ходе визита в регион.

Ранее Минтранс потребовал от регионов завершить все необходимые конкурсные процедуры по данному нацпроекту на 2020 год до 1 марта. В целом по России контрактация завершена пока только на 56,6%.

"На 2020 год законтрактованы все 49 запланированных объектов", - отметил Дитрих.

За 2020 год в Тульской области планируется отремонтировать почти 145 км дорог. Один из основных объектов, которые планируется завершить в октябре 2020 года, - восточный обход Тулы. Этот участок дороги длиной в 2 км включает также два моста через железную дорогу и реку Упу. Весь проект оценивается в 793 млн рублей, из которых 643 млн будет выделено в 2020 году.

Как отметил Дитрих, восточный обход Тулы является хорошим примером комплексного подхода к реализации нацпроектов, в частности, увязки строительства с нацпроектом "Жилье и комфортная городская среда". Так, рядом с новой дорогой уже строятся жилые комплексы, ледовая арена, поблизости расположено Тульское суворовское училище, торговые комплексы и другие центры притяжения. По словам министра, такие проекты отвечают запросам жителей расширяющегося города на комфорт и удобство.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Минтранс почти вдвое сократил программу ремонта ветхих мостов
Глава ведомства Евгений Дитрих сообщил, что в нее вошли 2 тыс. объектов, которые затрудняют движение автотранспорта, вынуждая водителей делать большой крюк для объезда препятствий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС