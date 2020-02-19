Тульская область завершила конкурсные процедуры по "дорожному" нацпроекту на 2020 год

ТУЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Тульская область досрочно завершила конкурсные процедуры по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год. Об этом рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих в среду в ходе визита в регион.

Ранее Минтранс потребовал от регионов завершить все необходимые конкурсные процедуры по данному нацпроекту на 2020 год до 1 марта. В целом по России контрактация завершена пока только на 56,6%.

"На 2020 год законтрактованы все 49 запланированных объектов", - отметил Дитрих.

За 2020 год в Тульской области планируется отремонтировать почти 145 км дорог. Один из основных объектов, которые планируется завершить в октябре 2020 года, - восточный обход Тулы. Этот участок дороги длиной в 2 км включает также два моста через железную дорогу и реку Упу. Весь проект оценивается в 793 млн рублей, из которых 643 млн будет выделено в 2020 году.

Как отметил Дитрих, восточный обход Тулы является хорошим примером комплексного подхода к реализации нацпроектов, в частности, увязки строительства с нацпроектом "Жилье и комфортная городская среда". Так, рядом с новой дорогой уже строятся жилые комплексы, ледовая арена, поблизости расположено Тульское суворовское училище, торговые комплексы и другие центры притяжения. По словам министра, такие проекты отвечают запросам жителей расширяющегося города на комфорт и удобство.