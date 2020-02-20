Путин считает логичным поручить реализацию нацпроектов тем, кто готовил их в Кремле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ряд чиновников администрации президента перешли на работу в кабинет министров, поскольку логично поручить реализацию нацпроектов на правительственном уровне тем, кто готовил их в Кремле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". "Ну если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей", - пояснил глава государства логику такого управленческого решения.

Путин подчеркнул, что прежний состав правительства "действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов". "Нужно было определить национальные цели развития. Это только на первый взгляд кажется, что так просто. На самом деле это большая работа", - сказал президент. Затем, по его словам, нужно было отработать инструменты, с помощью которых можно было бы рассчитывать на то, что национальные цели будут достигнуты. "Это правительство тоже сделало", - констатировал он.

"Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития, - подчеркнул глава государства, говоря о причинах смены кабинета министров. - Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там". При этом он обратил внимание на то, что "в значительной степени костяк остался".

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