Минобрнауки намерено расширить проект поддержки ведущими вузами региональных университетов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России предлагает расширить с 2021 года проект по поддержке ведущими вузами региональных университетов. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе министерства.

В ней пояснили, что соответствующее предложение министерство направит в правительство вместе с пакетом изменений, которые Минобрнауки предлагает внести в национальный проект "Образование". "Одним из изменений является то, что с 2021 года будет расширен проект поддержки комплексных программ взаимодействия ведущих образовательных организаций высшего образования с региональными вузами в научно-исследовательской и образовательной деятельности, внедрении эффективных моделей управления, предусматривающий в том числе дополнительное финансирование программ взаимодействия вузов", - сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Как уточнили в министерстве, в 2019 году среди ведущих вузов России был проведен конкурс по разработке программ развития для 10 региональных университетов: речь идет о внедрении инновационных образовательных методик и системы независимой оценки качества образования, цифровой образовательной среды и современных информационных сервисов, повышении квалификации научно-педагогических и административных работников и так далее. Победителями отбора стали Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).

Расширение этого проекта, уверены в Минобрнауки, "позволит руководству регионов обеспечить активное участие университетов в реализации стратегической повестки развития субъекта", в частности по вопросам образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности, финансовой устойчивости, а также кадрового потенциала.