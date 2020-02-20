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"Мобильные бригады" доставили жителей более 40 амурских сел на медосмотры с начала года

Специалисты осуществили 72 выезда
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 февраля. /ТАСС/. "Мобильные бригады" социальных служб Амурской области доставили жителей 40 сел старше 65 лет в медицинские организации на обследования с начала 2020 года. Транспортировка пожилых людей в больницы проходит в рамках нацпроекта "Демография", сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"С начала года службы "Мобильная бригада" осуществили 72 выезда в 40 населенных пунктов Амурской области для доставки пожилых жителей в медицинские учреждения региона для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление различных заболеваний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году социальным службам региона передали 13 автомобилей, которые купили в рамках нацпроекта на общую сумму более 23 млн рублей. "Для удобства амурчан автомобили оснащены электроподъемниками для инвалидных колясок с пассажирами и обустроенным местом для перевозки инвалидов-колясочников, а также устройством "Тахограф" и системой мониторинга "ГЛОНАСС". Забота о пожилых жителях - одна из важных задач, стоящих перед региональными властями", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

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Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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