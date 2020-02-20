Почти 800 соцобъектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

ВОЛОГДА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют подключить к высокоскоростному интернету 785 социально значимых объектов к концу 2021 года в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"На 2020 год запланировано подключение к интернету 252 объектов. Всего же к концу следующего года по технологии волоконно-оптических линий связи будет подключено 785 социально значимых объектов. Доступ к всемирной сети получат фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, для реализации проекта из федерального бюджета выделено 765 млн рублей на 2019-2021 годы. На данный момент проведены конкурсы, определен подрядчик, ведутся работы по прокладке и модернизации коммуникаций. В прошлом году удалось подключить к высокоскоростному интернету 205 объектов в 123 населенных пунктах, преимущественно сельских. Интернет получили и 76 ФАПов, всего до конца 2021 года он появится в 460 ФАПах. Это позволит создать так называемый цифровой контур в здравоохранении области - фельдшеры в глубинке смогут оперативно получать все данные о пациентах, результаты анализов, организовать запись к узким специалистам.

По словам замгубернатора Виталия Тушинова, строительство и модернизация сетевой инфраструктуры имеет важнейшее значение для экономики и для социальной сферы региона. "Мы сможем постепенно оцифровать процессы, направленные на оказание государственных услуг, что позволит населению получать их удаленно. Для бизнеса доступ к интернету уже не просто опция, а необходимость, поэтому с развитием интернет-сетей мы надеемся и на рост деловой активности в регионе", - привела пресс-служба слова Тушинова.

Национальная программа "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей (в том числе 1,1 трлн рублей из федерального бюджета, около 535 млрд рублей - из внебюджетных источников). В рамках нацпроекта также заложены альтернативные источники финансирования, за счет которых может быть привлечено около 202,8 млрд рублей.