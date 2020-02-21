СГК проведет в Красноярске крупнейший за последние 20 лет ремонт теплосетей

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение в Красноярске, в 2020 году выполнит крупнейшие за последние 20 лет работы по модернизации теплосетей на сумму больше 1,5 млрд рублей. Это позволит компании переподключить к теплосетям потребителей небольших котельных, последующее закрытие которых улучшит экологическую ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба СГК в пятницу.

С начала 2020 года в Красноярске уже дважды вводили режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба". Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий и котельных, проблему большого количества и неэффективности которых ранее отмечали и в городской администрации. До 2024 года в соответствии с принятой федеральной программой "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" для уменьшения загрязняющих веществ в атмосфере городские власти намерены закрыть 35 неэффективных котельных, а их потребителей перевести на централизованное отопление.

"Сибирская генерирующая компания в этом году в Красноярске планирует построить и переложить около 20 тыс. погонных метров трубопровода на сумму более 1,5 млрд рублей. За последние 20 лет в городе такой большой стройки на теплосетях не проводилось: планы на 2020 год превышают обычный ежегодный объем работ на 25%", - сообщает пресс-служба.

В планах компании увеличить диаметр трубопровода от ТЭЦ-2, чтобы теплотрасса, построенная в 2019 году и соединившая правый и левый берег Красноярска, заработала в полную силу. Кроме этого, СГК планирует построить на левом берегу Енисея новые теплосети и насосную станцию, а также реконструировать существующие трубопроводы, увеличив их диаметр и пропускную способность. Объем финансирования всех работ на красноярских теплосетях в 2020 году составит 1,6 млрд рублей.

"Естественно, все проекты мы сегодня рассматриваем с точки зрения экологической повестки. Мы понимаем, что те задачи, которые решает СГК, напрямую влияют на состояние окружающей среды. Закрытие "грязных" котельных - задача №1, которую решает теплотранспортное подразделение СГК", - цитирует пресс-служба заместителя главы города Владислава Логинова. В 2019 году семь из 35 неэффективных котельных были замещены, а их потребители были подключены к ТЭЦ СГК.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска - город стоит в низине и окружен горами, приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.