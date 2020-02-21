В России намерены создать образовательные программы для вузов по искусственному интеллекту

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бакалаврские и магистерские образовательные программы по искусственному интеллекту (ИИ) планируется разработать для российских вузов, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС проекта дорожной карты развития ИИ на период до 2024 года, разработанного Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Предполагается, что ответственными исполнителями по разработке и запуску программ в партнерстве с лидирующими компаниями РФ, ведущими зарубежными и российскими вузами, запустившими соответствующие программы, станут Минобрнауки и МЧС России. Для этого планируется провести исследование уже существующих программ в области искусственного интеллекта, отобрать лучшие практики, а также провести конкурс по созданию таких программ с учетом "прогноза кадровой потребности в разрезе узкоспециализированных направлений ИИ".

Первый набор абитуриентов, как ожидается, пройдет 1 сентября 2021 года, а к 2024 году по этим программам должно быть подготовлено 2,7 тыс. магистров. На бакалаврские программы, в том числе вновь запущенные, через четыре года смогут поступить до 8 тыс. студентов, отмечается в проекте документа. В то же время предполагается подготовка специалистов в этой сфере и по программам дополнительного образования. Число таких специалистов к 2024 году может составить 6,25 тыс. человек.

Кроме того, разработчики проекта предлагают ведущим вузам России заняться созданием онлайн-курсов по искусственному интеллекту, которые будут доступны всем университетам в стране. Регламент создания таких программ должен быть утвержден приказом Минобрнауки. Ожидается, что к 2024 году эти онлайн-курсы в своих образовательных программах будут использовать не менее 20 региональных вузов.

Все эти мероприятия планируется реализовывать в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", который должен стать седьмым в нацпрограмме "Цифровая экономика". Как ранее рассказывал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин, проект по ИИ будет внесен на рассмотрение в правительство в феврале-марте. При этом войдут ли представленные в проекте дорожной карты предложения в федеральный проект, пока неизвестно. О том, что МЧС России планирует стать участником проекта "Искусственный интеллект", ранее сообщал глава министерства Евгений Зиничев.