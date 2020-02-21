20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России намерены создать образовательные программы для вузов по искусственному интеллекту

Первый набор абитуриентов, как ожидается, пройдет 1 сентября 2021 года, а к 2024 году по этим программам должно быть подготовлено 2,7 тыс. магистров

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бакалаврские и магистерские образовательные программы по искусственному интеллекту (ИИ) планируется разработать для российских вузов, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС проекта дорожной карты развития ИИ на период до 2024 года, разработанного Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Предполагается, что ответственными исполнителями по разработке и запуску программ в партнерстве с лидирующими компаниями РФ, ведущими зарубежными и российскими вузами, запустившими соответствующие программы, станут Минобрнауки и МЧС России. Для этого планируется провести исследование уже существующих программ в области искусственного интеллекта, отобрать лучшие практики, а также провести конкурс по созданию таких программ с учетом "прогноза кадровой потребности в разрезе узкоспециализированных направлений ИИ".

Первый набор абитуриентов, как ожидается, пройдет 1 сентября 2021 года, а к 2024 году по этим программам должно быть подготовлено 2,7 тыс. магистров. На бакалаврские программы, в том числе вновь запущенные, через четыре года смогут поступить до 8 тыс. студентов, отмечается в проекте документа. В то же время предполагается подготовка специалистов в этой сфере и по программам дополнительного образования. Число таких специалистов к 2024 году может составить 6,25 тыс. человек.

Кроме того, разработчики проекта предлагают ведущим вузам России заняться созданием онлайн-курсов по искусственному интеллекту, которые будут доступны всем университетам в стране. Регламент создания таких программ должен быть утвержден приказом Минобрнауки. Ожидается, что к 2024 году эти онлайн-курсы в своих образовательных программах будут использовать не менее 20 региональных вузов.

Все эти мероприятия планируется реализовывать в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", который должен стать седьмым в нацпрограмме "Цифровая экономика". Как ранее рассказывал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин, проект по ИИ будет внесен на рассмотрение в правительство в феврале-марте. При этом войдут ли представленные в проекте дорожной карты предложения в федеральный проект, пока неизвестно. О том, что МЧС России планирует стать участником проекта "Искусственный интеллект", ранее сообщал глава министерства Евгений Зиничев.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минздрав предложил расширить программу "Земский фельдшер" на весь средний медперсонал
Это позволит всем сотрудникам данной категории получать единовременные выплаты в размере 500 тыс. руб. за переход на работу в муниципалитет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС