В Минспорте назвали регионы, где лучше всего выполнятся программа "Спорт - норма жизни"

ТОЛЬЯТТИ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова назвала регионы, которые наиболее успешно реализуют программу "Спорт - норма жизни", входящую в национальный проект "Демография".

"По итогам 2019 года лидерами по показателям доли детей, молодежи, систематически занимающейся спортом, являются Кировская, Саратовская, Пензенская области", - сказала Томилова во время заседания при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове, которое в пятницу прошло в Тольятти.

Она отметила, что Минспорт ведет наблюдение за динамикой вовлечения в систематическое занятие спортом трех возрастных групп по программе "Спорт - норма жизни". Помимо детей и молодежи, это граждане среднего и старшего возраста.

Во время заседания Томилова сообщила, что по вовлеченности в занятие спортом граждан средней возрастной группы лидируют Пензенская область, Республика Татарстан и Чувашская республика. По вовлеченности в спорт граждан старшего возраста в лидерах Оренбургская и Ульяновская области, а также Республика Татарстан.

Кроме того, в министерстве следят за показателями сдачи норм ГТО. Больше всех граждан нормы ГТО сдают в Чувашской республике и Саратовской области.