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Смертность на федеральных дорогах снизилась на 8,6%

В Росавтодоре также сообщили, что за 2019 год количество ДТП уменьшилось на 3,3%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Смертность на федеральных дорогах за 2019 год снизилась на 8,6%, а количество ДТП - на 3,3%, говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"За 2019 год количество ДТП на федеральных трассах сократилось на 3,3%, число погибших в них - на 8,6%, пострадавших - на 2,8%. В период с 2012 по 2018 годы число погибших на российских дорогах в целом снизилось на 35,5%, были сохранены жизни почти 10 тыс. участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Как отметил замглавы ведомства Игорь Костюченко, слова которого приводятся в сообщении, сейчас Росавтодор активно занимается устройством стационарного электрического освещения на участках дорог, проходящих через населенных пункты, а также освещением пешеходных переходов, автобусных остановок, транспортных развязок и одноуровневых пересечений. Кроме того, совместно с ГИБДД ведомство разработало программы по ликвидации аварийно-опасных и потенциально-опасных участков автомобильных дорог.

"Уже на первом этапе осуществления нацпроекта ("Безопасные и качественные автомобильные дороги" - прим. ТАСС) удалось добиться отличных результатов. По состоянию на конец 2019 года из 869 мест концентрации ДТП субъектам РФ удалось устранить 706 или 81,2%", - отметили в Росавтодоре.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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