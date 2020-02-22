Старовойт: белгородский опыт позволит ускорить внедрение офисов семейных врачей в Курске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Использование наработок по внедрению офисов врачей общей практики и семейных врачей в Белгородской области позволит вдвое сократить время на реализацию подобного проекта в Курской области. Об этом сообщил ТАСС на открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" для участников из Центрального федерального округа губернатор Курской области Роман Старовойт.

Проект "Управление здоровьем" был принят в Белгородской области в 2016 году. Поэтапная реформа предусматривает создание в каждом муниципалитете центров управления здоровьем. В регионе их создано 998, треть из них находится в сельской местности. На каждый медицинский округ приходится офис семейного врача, где за врачом, фельдшером и медсестрой закреплены от 1,5 до 2 тыс. человек.

"В Белгородской области это было реализовано в течение трех лет, мы, учитывая наработки и нам предоставленные возможности, планируем это реализовать за 1,5-2 года. Тем более, мы рассчитываем, что с июля текущего года Минздравом на первичное звено будет в соответствии с решением президента предоставлено дополнительное финансирование из федерального бюджета, что позволит нам реализовать эту практику быстрее, чем у соседей в Белгородской области", - сказал курский губернатор.

По словам Старовойта, в регионе уже разработана схема размещения офисов врачей, решается вопрос о квалификации кадров, и для реализации проекта необходимо только финансирование. Он добавил, что администрация Курской области также изучает белгородский опыт по организации школ полного дня.