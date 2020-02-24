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Более 380 млн рублей направят на строительство спортивных объектов в КБР в 2020 году

В прошлом году регион получил 443,6 млн рублей по проекту "Спорт - норма жизни"

НАЛЬЧИК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти направят более 380 млн рублей на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионе появятся более 30 новых спортивных объектов, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве спорта региона.

"В рамках участия в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" в 2019 году реализованы мероприятия... на которые бюджету КБР были выделены 443,6 млн рублей, которые освоены в полном объеме, достигнуты целевые показатели. В 2020 году начатые мероприятия будут продолжены, общая сумма финансирования составит 381,6 млн рублей", - сообщили в министерстве.

На эти средства построят два физкультурно-оздоровительных комплекса в городе Баксан и селении Карагач Прохладненского района, универсальные спортивные залы в селении Шалушка Чегемского и Псыхурей Баксанского районов. Футбольное поле с искусственным покрытием появится в городе Майский и 25 многофункциональных игровых площадок с детским комплексом и зоной воркаута. Две малые спортивные площадки для сдачи норм ГТО возведут в Терском и Баксанском районах.

"В текущем году будет завершено строительство начатого в 2019 многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении Къашхатау Черекского района", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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