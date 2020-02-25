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На Сахалине увеличится финансирование системы здравоохранения почти на 4 млрд рублей

Основная часть средств - более 14,7 млрд рублей - пойдет на специализированную медицинскую помощь в регионе. Еще почти 1,2 млрд рублей направят на льготное лекарственное обеспечение населения
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году направить на развитие здравоохранения в регионе более 27 млрд рублей - примерно на 3,9 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Почти все средства будут выделены из областного бюджета, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России должна быть создана современная система здравоохранения - "от первичного звена до федеральных клиник". В островном регионе работа в этом направлении проходит по местной государственной программе "Развитие здравоохранения Сахалинской области". Из средств, запланированных в этом году на ее реализацию, будут финансироваться мероприятия национальных проектов "Здравоохранение", "Демография" и "Цифровая экономика".

"На реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" в 2020 году предусмотрено более 27 млрд 324 млн 489 тыс. рублей. На реализацию государственной программы в 2019 году было выделено более 23 млрд 469 млн 512 тыс. рублей, увеличение финансирования по сравнению с 2020 годом составляет свыше 3 млрд 854 млн 977 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

По информации областного министерства, реализация программы пройдет в основном на средства региона. Из федерального бюджета выделят только чуть более 1,3 млрд рублей. Увеличение объемов финансирования в 2020 году связано со строительством некоторых объектов здравоохранения и сохранением достигнутого уровня заработной платы медицинских работников по итогу 2019 года.

Как сообщили в министерстве, основная часть средств - свыше 14,7 млрд рублей - пойдет на специализированную медицинскую помощь в регионе. Она оказывается при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий. Почти 1,2 млрд рублей потратят на льготное лекарственное обеспечение населения. Более 456 млн рублей пойдут на скорую медицинскую помощь и медицинскую эвакуацию, 514 млн рублей - на медпомощь больным с алкоголизмом и наркоманией, 536 млн рублей - на высокотехнологичную медпомощь, более 242 млн рублей - на медпомощь больным с онкозаболеваниями, еще более 221 млн рублей - на вакцинопрофилактику, более 142 млн рублей - на охрану здоровья матери и ребенка. Свыше 1 млрд рублей в рамках средств госпрограммы предусмотрено на реализацию мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", более 11 млн рублей - на нацпроект "Демография", более 7,5 млн рублей - на проект "Цифровая экономика".

"Развитие здравоохранения в регионе идет должным образом, а в некоторых вопросах даже опережает страну. Например, по нормативам не полагается строить фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в населенных пунктах с населением менее 2 тыс. человек и находящихся в отдалении от ближайшего медучреждения менее шести километров, но в нашей области планируется строить ФАПы там, где это необходимо, не опираясь на нормативы. Система здравоохранения в регионе стремительно развивается: появляются новые специалисты, новое оборудование, новые объекты здравоохранения и даже более дружелюбное отношение к пациентам", - прокомментировал ТАСС представитель Сахалинской областной больницы.

Что было сделано

В 2019 году островными властями были введены дополнительные мероприятия для увеличения охвата жителей профилактическими осмотрами. На переоснащение региональных медучреждений было выделено 2,7 млрд рублей, закуплено 225 единиц техники, повышены зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, вдвое увеличен целевой набор в медицинские вузы. С 1 апреля по инициативе врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко заработала горячая линия "1-300". Теперь по этому телефону можно получить даже талон на прием к стоматологу. С ноября жители региона начали получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи. В регионе появились врачи-вахтовики из других субъектов страны. Введены дополнительные часы работы поликлиник, что позволило привлечь в медучреждения 15 тыс. человек. Еще 13 тыс. островитян были осмотрены в ходе проекта "Диспансеризация на колесах". Передвижные комплексы с бригадами врачей - диагностический и рентгенологический - работали в микрорайонах Южно-Сахалинска, а затем и в других районах области. Кроме того, с прошлого года на обследование сахалинцев и курильчан начали приглашать персонально при помощи автообзвонов.

О нацпроектах

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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