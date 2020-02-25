20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: в реализации нацпроектов важно уверенное развитие страны, а не точечные результаты

Говоря о перечисленных проектах, президент признался, что ему приятно видеть результаты проделанной работы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Главная задача при реализации национальных проектов - уверенное развитие страны, точечных результатов недостаточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Корреспондент Андрей Ванденко спросил главу государства об альтернативных нацпроектам методах достижения национальных целей развития. "У вас же есть опыт: вот, условно, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, [саммит] АТЭС во Владивостоке, - привел примеры журналист. - То есть конкретная цель, удар, результат - ура!"

"Мне нужно не "ура", - ответил Путин. - Мне нужно, чтоб страна развивалась - поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом".

Говоря о перечисленных проектах, президент признался, что ему приятно видеть результаты проделанной работы. "Мне приятно, когда я вижу результат, когда я приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, на аэропорт, куда я приезжал, пока он строился: другая история совсем, - сказал российский лидер. - Смотрю федеральный университет, там целый город построен, это все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается".

Но это, по словам Путина, точечный результат, а в случае с нацпроектами "нужно достичь результатов по широкому фронту, и здесь недостаточно осуществлять точечные проекты". "Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе так называемые госпрограммы, не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят", - пояснил он.

Национальные проекты

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.

 

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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Путин: новизна нацпроектов в личной ответственности, конкретных целях и ресурсах под них
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