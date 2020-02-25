Путин: в первый год нацпроектов удалось не все, но большая часть задач выполнена

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признает, что за первый год реализации нацпроектов удалось сделать не все, что планировалось, но большая часть задач - 26 из 38 - выполнена.

"Действительно не все сделано: из 38 задач, которые ставились на этот (2019-й - прим. ТАСС) год, 26 исполнено, остальные - нет", - констатировал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". При этом он подчеркнул: "Но двадцать шесть-то сделано".

Президент также согласился, что россияне "действительно в чем-то не почувствовали" положительного эффекта от нацпроектов.

По его мнению, "важно не то, чтобы люди знали [о нацпроектах], а чтобы реально чувствовали на себе [улучшения]". Для примера глава государства привел расселение аварийного жилья: "Мы сделали гораздо больше, чем планировалось. И люди конкретные это почувствовали".

"Это (результаты - прим. ТАСС) не берется с потолка и с неба, над этим надо работать, выделять соответствующие ресурсы, которые приходится отвлекать от решения других задач", - объяснил Путин.

Демографические проблемы

Он также обратил внимание на особенности демографической ситуации в России. "Есть общая задача - повышение продолжительности жизни, ну так она у нас увеличилась и за этот (2019 - прим. ТАСС) год тоже, - сказал глава государства. - И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно".

Однако убыль населения в 2019 году составила 260 тыс. человек, отметил Путин. "Я знаю почти каждую цифру,... потому что я этим занимаюсь каждый день", - добавил он.

Такая убыль прогнозировалась заранее и связана с объективными факторами. "У нас количество школьников выросло и будет расти в ближайшие годы, потому что в детородный возраст несколько лет назад, лет семь-десять назад, вступило достаточно многочисленное поколение людей, а сейчас в детородный возраст вступило незначительное количество людей", - отметил глава государства.

"Количество женщин от 20 до 29 лет сократилось на 4,5 млн человек, вот и все", - добавил он. Президент напомнил при этом о существенном сокращении численности населения в 1943-1944 годах и в середине 1990-х годов. По словам Путина, "эти две линии схлопнулись вниз, яма получилась".

Нацпроекты

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента РФ Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.

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