20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успеха нацпроектов

Президент добавил, что считает важным также снижение смертности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал продолжительность жизни граждан страны главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Он [показатель продолжительности жизни] отражает все остальное", - пояснил глава государства. Путин добавил, что считает важным также снижение смертности. Он обратил внимание, что количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате дорожно-транспортных происшествий в стране сокращается.

При этом президент постоянно контролирует все нацпроекты, которые реализуются в стране. Он признался, что испытывает по отношению к нацпроектам и определенный скепсис, который "всегда был и всегда будет". "Это хорошо: скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата", - уверен глава государства.

Нацпроекты

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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