Путин: новизна нацпроектов в личной ответственности, конкретных целях и ресурсах под них

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Национальные проекты отличаются от прежних программ определением и конкретных целей, и ресурсов для их достижения, и персональной ответственностью исполнителей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"По каждому вопросу персональная ответственность - вот что такое национальные проекты, - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Таких инструментов мы раньше не применяли".

На просьбу объяснить, в чем разница между нынешними нацпроектами и программами, которые реализовывались с 2006 года под руководством Дмитрия Медведева еще в должности первого вице-премьера, Путин отметил, что "медведевских никаких нацпроектов не было в том смысле, в каком мы сейчас это делаем".

Президент при этом не согласился, что прежние проекты являлись просто предвыборным лозунгом. "Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению [результата], непонятно было - как", - сказал Путин об этих программах. Что касается нынешних нацпроектов, в них определены и конкретные задачи, и объем необходимых ресурсов, и ответственные лица. "У нас вот такого таргетирования никогда раньше не было", - подчеркнул президент. Например, продолжил он, для решения задачи роста средней продолжительности жизни направляются конкретные средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на снижение смертности на дорогах и так далее.

При этом президент обратил внимание и на "определенные проблемы", связанные с тем, что отдельно есть национальные цели и отдельно - нацпроекты как инструмент их достижения. "Это, наверное, надо совместить, об этом некоторые коллеги говорят", - сказал Путин.

Такие вопросы должны решаться во время практической работы, считает он. "Но мы же не можем просто так сидеть и смотреть, как вода утекает", - добавил глава государства.

Национальные проекты

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента РФ Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн - бюджеты регионов.

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