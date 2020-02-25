20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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В Псковской области в 2019 году 80% детей прошло медосмотры

Медики обещают в 2020 году охватить осмотрами все 100% детей

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Псковские медики в 2019 году провели профессиональные врачебные осмотры для 80% детей, проживающих на территории региона, несмотря на то, что укомплектованность медицинскими кадрами составляет менее половины от необходимого, а зарплата врачей является одной из самых низких по стране. Об этом сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

"Охват детей профосмотрами на протяжении последних лет в регионе был крайне низкий. По итогам 2019 года он существенно повысился, благодаря нацпроекту и нашему сотрудничеству с петербургскими университетами: мы охватили профосмотрами около 80% детей, что вдвое больше показателей предыдущего года. По нацпроекту мы закупили рентгтен-установки в областную больницу, в псковскую поликлинику", - рассказала собеседница агентства.

Существенного роста удалось достичь за счет участия области в национальном проекте "Здравоохранение". По программе детского здравоохранения власти закупили новое оборудование для диагностики и привлекли медиков из Санкт-Петербурга.

"К нам в регион направили ординаторов, которые уже аккредитованы и могут работать с населением как врачи-терапевты. Петербургский педиатрический университет к нам направил партию специалистов, на базе детской областной больницы они провели конференцию. В регион приехали бригады медиков: там все специалисты: и педиатры, и нефрологи, офтальмологи. Это так называемый вахтовый метод", - пояснила Гаращенко.

По ее словам, привлечение на работу врачей из Санкт-Петербурга частично помогло решить кадровую проблему в региональном здравоохранении, которая на протяжении последних лет была очень актуальной. В регионе укомплектованность основными медицинскими кадрами составляет всего 43%, а средняя зарплата врачей является одной из самых низких по стране. Сейчас в системе здравоохранения региона трудятся порядка 1,7 тыс. врачей. С 2019 года работа по привлечению в Псковскую область специалистов ведется по проекту "Обеспечение медицинских организаций Псковской области квалифицированными кадрами", подготовленного для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".

"На данный момент в регионе есть проблема в плане кадрового обеспечения псковской межрайонной больницы именно по детскому направлению, там будут работать восемь специалистов из петербургского университета. Кроме того, в 2020 году по программе развития детского здравоохранения у нас предполагается обновление парка оборудования: закупим ультразвуковые установки, в том числе портативные, так как с их помощью более удобно проводить профилактические осмотры детей. Это позволит в текущем году охватить осмотрами все 100% детей", - резюмировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области.

О нацпроекте

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". Основные задачи нацпроекта: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПсковская область
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