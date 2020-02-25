Курсы слесарей и наладчиков станка открылись для предпенсионеров в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации для людей старше 50 лет в слесарном и литейном деле открылись в Петербурге во вторник. Они проходят в рамках проекта "Старшее поколение", которое входит в национальный проект "Демография. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

"На базе ООО "Институт полимеров" незанятые граждане начали повышать квалификацию в двух направлениях - "Организация технологического процесса производства изделий по переработке вторичных полимерных материалов с заданными свойствами" и "Специалист технологической подготовки производства изделий из композиционных полимерных материалов методом литья под давлением", - сказано в сообщении.

После прохождения этих курсов предпенсионеры смогут работать слесарями-техниками по ремонту технологического оборудования и наладчиками термопластавтомата (станок для изготовления деталей из полимерных материалов методом литья под давлением).

Всего по этим программам получат новые компетенции 160 человек. Группы будут набираться в течение года. Планируется, что до конца 2020 года в рамках проекта "Старшее поколение" пройдет обучение по разным направлениям более 2 тыс. человек старше 50 лет. Принять участие в национальном проекте могут сотрудники организаций, ищущие работу граждане и пенсионеры.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.