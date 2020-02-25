Руководство Совфеда 28 февраля обсудит с Мишустиным реализацию нацпроектов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство Совета Федерации и главы комитетов верхней палаты парламента 28 февраля встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным, среди тем обсуждения - реализация национальных проектов, сообщил ТАСС во вторник глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Встреча пройдет в правительстве 28 февраля, будут вопросы, связанные с реализацией национальных проектов", - сказал Тимченко.

Он добавил, что на встрече будут подняты и другие темы. Например, тема развития Евпатории как всероссийской детской здравницы.