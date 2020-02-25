В Калининграде заложили первый камень в здание будущего филиала Большого театра

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Первый камень в фундамент Театра оперы и балета заложили во вторник в Калининграде.

"Мы всегда очень ждали, планировали гастрольные графики, варианты экспозиций, теперь в Калининграде эти два объекта (филиалы Большого театра и Третьяковской галереи - прим. ТАСС) будут постоянно. Будет своя научная деятельность, выставочная деятельность, совершенно отдельно будет репертуарная деятельность Большого театра. Обозначены даты, нам важно уложиться и открыть эти объекты тогда, когда от нас этого ждут", - сказала на церемонии министр культуры России Ольга Любимова.

В штат педагогов будущего Театра оперы и балета в первую очередь будут привлечены специалисты из Калининграда. "В первую очередь упор делаем на педагогов, которые ищутся из числа жителей Калининграда и области. Если будет кого-то не хватать, конечно, будем искать по всей России. Но это не значит, что из двух крупнейших городов-миллионников нашей страны будем присылать людей преподавать и учиться в Калининграде. У них свои программы, свои методические пособия, задачи, которые им нужно выполнять каждому в своем вузе", - добавила министр.

Во всех четырех культурно-образовательных центрах, создаваемых по стране, местные специалисты - это приоритет, подчеркнула глава Минкультуры России. "И они не будут брошены на произвол судьбы, потому что за каждой организацией стоит крупнейшее образовательное или культурное учреждение со своей историей. У каждого руководителя невероятная ответственность - оставить уровень сцены Большого театра, перенестись с Театральной площади [в Москве] в Калининград. Если говорим о Третьяковской галерее, то тоже самое - мы не можем говорить, чтобы уровень был ниже, или относились как ко вторичному принципу. Для этого и строится, чтобы уровень был общий", - пояснила Любимова.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что регион уже работает с Большим театром, Третьяковской галереей, Центральной музыкальной школой и Московской государственной академией хореографии по подбору кадров. "Они уже набрали тех преподавателей, кто есть в регионе, кого-то привезли. В первую очередь местные специалисты являются партнерами для любого учреждения, в том числе федерального на территории области", - рассказал он.

Культурный кластер в Калининграде

Калининград - один из четырех городов, обозначенных президентом России для строительства крупнейшего культурного комплекса. В его состав войдут всемирно известные культурные институции нашей страны - Большой театр, Третьяковская галерея, Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российский государственный институт сценического искусства. Комплекс станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей.

В марте 2019 года в Калининграде начал работу филиал Московской государственной академии хореографии, а в сентябре - филиал ЦМШ, получивший наименование "Балтийский". Планируется, что учащиеся смогут начать занятия в новых зданиях филиалов на Октябрьском острове в сентябре 2020 года.

В 16:30 мск добавлен комментарий министра культуры России Ольги Любимовой о кадровой политики филиала Большого театра и комментарий губернатора Калининградской области Антона Алиханова о сотрудничестве с Большим театром.