Хуснуллин: нацпроекты станут стимулом для роста объема частных инвестиций в экономику РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ожидает, что реализация нацпроектов простимулирует рост объема частных инвестиций в экономику России. Такое мнение он высказал в интервью французской газете Les Echos.

В правительстве РФ Хуснуллин курирует нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги", а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Эти национальные проекты сами будут драйверами экономического роста. Кроме бюджетных инвестиций, проекты будут стимулировать рост частных инвестиций, которые нужны стране. Рост частных инвестиций будет заметен уже с этого года, я уверен в этом из моего собственного опыта. В Москве на каждый рубль инвестиций из бюджета города в транспортную инфраструктуру приходило три-четыре рубля частных инвестиций", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что после подготовительного этапа, который занял почти два года, начался активный этап реализации нацпроектов. Он добавил, что цели национальных проектов максимально предметные - в частности, строить не менее 100 млн кв. м жилья в год.