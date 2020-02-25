20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин: нацпроекты станут стимулом для роста объема частных инвестиций в экономику РФ

Начался активный этап их реализации, отметил вице-премьер

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ожидает, что реализация нацпроектов простимулирует рост объема частных инвестиций в экономику России. Такое мнение он высказал в интервью французской газете Les Echos.

В правительстве РФ Хуснуллин курирует нацпроекты "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги", а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Эти национальные проекты сами будут драйверами экономического роста. Кроме бюджетных инвестиций, проекты будут стимулировать рост частных инвестиций, которые нужны стране. Рост частных инвестиций будет заметен уже с этого года, я уверен в этом из моего собственного опыта. В Москве на каждый рубль инвестиций из бюджета города в транспортную инфраструктуру приходило три-четыре рубля частных инвестиций", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что после подготовительного этапа, который занял почти два года, начался активный этап реализации нацпроектов. Он добавил, что цели национальных проектов максимально предметные - в частности, строить не менее 100 млн кв. м жилья в год.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Реклама на ТАСС
В Калининграде заложили первый камень в здание будущего филиала Большого театра
Филиал будет построен в культурном кластере на острове Октябрьский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС