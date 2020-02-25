Власти Адыгеи направят свыше 380 млн рублей на реконструкцию школ искусств

МАЙКОП, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в ближайшие три года направят свыше 380 млн рублей на реконструкцию школ искусств по нацпроекту. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов на совещании с членами республиканского правительства.

"На эти цели за три года будет направлено более 380 млн рублей, из них более 167 млн рублей - на текущий год", - сказал он. По словам Кумпилова, в первую очередь будут реконструированы четыре школы - в Красногвардейском и Майкопском районах, а также городе Майкопе. Он также потребовал строгого выполнения всех "дорожных карт", разработанных для реализации данного проекта и в срок до 6 марта завершить все необходимые проектно-сметные работы.

Кумпилов напомнил, что каждый нацпроект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. "Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов, необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения", - подчеркнул он.

Также Кумпилов предостерег чиновников о недопустимости нарушения сроков. "Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы работы проводить в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика", - сказал он.