Диализный центр с 27 аппаратами "искусственной почки" открыли в Твери при поддержке ВЭБ.РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Диализный центр "Нефролайн", созданный при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, во вторник торжественно открыли в Твери. Клиника оснащена 27 аппаратами "искусственной почки", при трехсменном графике работы она может принимать более 160 пациентов в сутки, сообщила пресс-служба правительства региона.

Строительство диализного центра велось в Твери в 2019 году на принципах государственно-частного партнерства в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в июне того же года на Петербургском международном экономическом форуме между губернатором Игорем Руденей и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"25 февраля в Твери состоялось торжественное открытие диализного центра. <...> Учреждение оснащено 27 аппаратами "искусственная почка" последнего поколения производства японской компании Nikkiso - одного из мировых лидеров в индустрии гемодиализного оборудования. <...> Максимальная мощность центра "Нефролайн" рассчитана на помощь 162 пациентам при трехсменном графике работы", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, новое медучреждение расположено в Твери на Петербургском шоссе, в районе областной клинической больницы, перинатального центра, ряда других клиник, что удобно для большинства пациентов. "Получить медицинские услуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) здесь могут как жители Твери, так и районов области", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, создание диализного центра соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение" по развитию высокотехнологичной медпомощи населению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.