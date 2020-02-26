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75-летие Победы

В Татарстане отремонтируют 28 улиц, названных в честь Великой Победы и героев войны

На некоторых из них заменят дорожное полотно, на других - благоустроят тротуары и установят недостающие дорожные знаки

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана отремонтируют 28 улиц, названия которых связаны с Победой в Великой Отечественной войне. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Улица Победы" в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В текущем году в рамках проекта "Улица Победы" отремонтируют 28 объектов. На 16 улицах будет проведен ремонт покрытия проезжей части или устройство переходного типа покрытия, на 12 - благоустроят прилегающие к улице тротуары, установят недостающие дорожные знаки. Так, в Казани запланирован ремонт участков проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге - он финансируется за счет средств национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году по этому проекту отремонтировали 54 объекта, 10 из которых вошли в программу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Казани отремонтировали улицы Маршала Чуйкова, Гаврилова, Симонова, Карбышева, Волгоградская, Академика Лаврентьева, Аделя Кутуя, участок улицы Рихарда Зорге. В Набережных Челнах - проспект Мусы Джалиля, в Нижнекамске - улица 30 лет Победы.

Проект "Улица Победы" приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияТатарстан75-летие Победы
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