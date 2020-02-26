ОНФ предлагает кабмину предусмотреть развитие производства лекарств в рамках нацпроекта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает правительству РФ в рамках национального проекта "Здравоохранение" предусмотреть мероприятия, направленные на развитие отечественного производства лекарств. Об этом говорится в решении по итогам круглого стола тематической площадки Центрального штаба ОНФ, состоявшегося в среду.

"Правительству РФ: предусмотреть в рамках национального проекта "Здравоохранение" мероприятия, направленные на реализацию институциональных и инфраструктурных изменений, направленных на развитие отечественного производства высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарственных средств с выделением соответствующего финансирования", - говорится в документе, принятом по итогам мероприятия.

Кроме того, ОНФ рекомендует правительству РФ принять меры по повышению дисциплины при строительстве медицинских организаций. "Принять меры, направленные на повышение исполнительской дисциплины по мероприятиям, предусмотренным национальным проектом "Здравоохранение", особенно обратить внимание на исполнение контрольных точек, связанных со строительством и реконструкцией медицинских организаций", - отмечается в решении.

Помимо этого, ОНФ рекомендует Министерству здравоохранения РФ обеспечить учет мнения жителей в процессе принятия решения о размещении фельдшерско-акушерских пунктов, а также создать дополнительные условия по стимулированию студентов медицинских вузов, проходящих обучение в медицинских вузах, к заключению договора о целевом обучении.