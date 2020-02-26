Правительство утвердило субсидии вузам-участникам проекта "5-100" на 2020 год

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство России распределило порядка 10 млрд рублей между 21 вузом на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках нацпроекта "Образование". Об этом в среду сообщила пресс-служба проекта "5-100", в задачи которого входит повышение престижа российского высшего образования в мире.

"Согласно документу [опубликованному в среду на портале правовой информации], средства в размере 10,07 млрд рублей распределяются между 21 российским вузом - участником проекта "5-100", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по 875 млн рублей получат Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Томский государственный университет и Университет ИТМО.

По 437 млн рублей - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Сеченовский Университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет.

По 125 млн рублей - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный университет, Самарский университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова, Сибирский федеральный университет, Университет Лобачевского, Южно-Уральский государственный университет.