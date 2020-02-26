Первый в Вологодской области Центр амбулаторной онкопомощи откроется в 2020 году

ВОЛОГДА, 26 февраля. /ТАСС/. Пять центров амбулаторной онкологической помощи будут созданы в Вологодской области до 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для более быстрого выявления онкозаболеваний. Первый такой центр заработает в 2020 году в Череповце, сообщила в среду заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

"Запланировано создание Центров амбулаторной онкологической помощи с полным спектром оборудования и специалистами для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных заболеваний. Помимо выявления в этих центрах будут проводить диспансерное наблюдение, химиотерапию пациентам и мониторинг лечения. В 2020 году такой центр будет открыт в Череповце, где практически все готово, осталось докупить оборудование. До 2024 года такие центры будут открыты в Вологде, Великом Устюге, Соколе, Устюжне", - сообщила Каманина на "правительственном часе" в областном парламенте.

По данным замгубернатора, в 2020 году вологодским онкологам поставлена задача увеличить долю болезней, выявленных на ранних стадиях, с нынешних 56,4% до 63%. В целом на проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года будет выделено 922,1 млн рублей из федерального бюджета, 38,4 млн - из областного, а также средства ФОМСа.

Основной объем средств будет направлен на переоснащение и дооснащение онкологической службы. В прошлом году за счет федерального бюджета приобретено два ускорительных комплекса для лучевой терапии в областной онкодиспансер и операционный стол. Всего до 2024 года для онкослужбы региона будет поставлено 113 единиц современного оборудования.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.