Власти Нижегородской области намерены отремонтировать 75 мостовых сооружений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области включило 75 мостовых сооружений в перечень требующих ремонта, капитального ремонта и реконструкции. Список направлен в Минтранс России для участия объектов в федеральной программе "Мосты и путепроводы", сообщил в среду журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, всего в Нижегородской области насчитывается 930 объектов, однако только 8% из них находятся в аварийном и предаварийном состоянии - их и включили в программу. "Каждый существующий мост получил оценку технического состояния и имеет ограничения по движению. Часть объектов расположена на дорогах, не имеющих дублера, поэтому движение по мостам частично ограничено, протяженность объезда остальных сооружений достигает 25 км. Три моста полностью закрыты для движения", - пояснил Никитин.

Самые длинные объекты расположены в районе Бабинского кольца в Дзержинске (292,7 м), в Навашинском районе - мост через реку Теша (135,7 м) и в Воротынском районе - мост через реку Урга (128,4 м).

Программа по восстановлению и строительству мостовых сооружений стоимостью 8,48 млрд рублей сформирована до 2035 года. Она будет реализовываться в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Порядок и сроки реализации программы будут определены после утверждения федерального проекта. Свои предложения на включение муниципальных объектов могут направлять главы органов местного самоуправления", - добавил Никитин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.