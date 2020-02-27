Минэкономразвития предложило распределить функции по мониторингу нацпроектов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило распределить функции по мониторингу реализации нацпроектов между департаментом организации проектной деятельности правительства, Минэкономразвития и Аналитическим центром правительства РФ, следует из проекта постановления. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Проектом постановления предлагается, что департамент правительства выполняет методологическое, организационное и аналитическое сопровождение проектной деятельности президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, а также развивает информационную аналитическую систему мониторинга нацпроектов.

В пояснительной записке отмечается, что Минэкономразвития будет осуществлять мониторинг реализации нацпроектов, оценивать риски их невыполнения, а также готовить предложения по снижению этих рисков. Кроме того, министерство будет анализировать влияние национальных проектов на достижение национальных целей развития.

Вместе с тем Аналитический центр при правительстве РФ будет вести информационную поддержку кураторов и руководителей национальных проектов.

Также МЭР предлагает предусмотреть дополнительный параметр, учитывающий влияние реализации нацпроектов на достижение национальных целей. "Проектом постановления вводится критерий общественно-значимых результатов, определяющих вехи федеральных проектов, в наибольшей степени влияющих на достижение результатов и показателей национальных проектов", - указывается в пояснительной записке.

Управление рисками

Кроме того, Минэкономразвития предлагает ежемесячно готовить справку по рискам реализации проекта, где будет содержаться информация о кассовом исполнении, недостигнутых результатах национальных и федеральных проектов, а также "неисполненных контрольных точках федеральных проектов, недостигнутых или имеющих риск не достижения общественно-значимых результатов национальных и федеральных проектов".

Проект постановления подготовлен во исполнение поручения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.