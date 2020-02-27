Назначены кураторы национальных проектов

В Минздраве ответили на замечания Счетной палаты о плохом состоянии медучреждений в России

Ранее Счетная палата опубликовала отчет, в котором отметила неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране

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