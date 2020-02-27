Назначены кураторы национальных проектов

Вице-премьер Белоусов назначен куратором национальных проектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, экспорту - документ.
Вице-премьер Абрамченко назначена куратором нацпроекта "Экология".
Вице-премьер Хуснуллин назначен куратором нацпроектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.
Вице-премьер Голикова сохранила за собой кураторство четырех нацпроектов - "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука".
Вице-премьер Чернышенко назначен куратором нацпроектов "Культура" и "Экология".
Новость дополняется.
Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"