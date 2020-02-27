20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
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Назначены кураторы национальных проектов

Вице-премьер Белоусов назначен куратором национальных проектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, экспорту - документ.

Вице-премьер Абрамченко назначена куратором нацпроекта "Экология".

Вице-премьер Хуснуллин назначен куратором нацпроектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.

Вице-премьер Голикова сохранила за собой кураторство четырех нацпроектов - "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука".

Вице-премьер Чернышенко назначен куратором нацпроектов "Культура" и "Экология".

Новость дополняется.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Ранее Счетная палата опубликовала отчет, в котором отметила неудовлетворительное техническое и санитарное состояние большинства лечебных учреждений в стране
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