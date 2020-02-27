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Мишустин поручил оптимизировать порядок заключения госконтрактов по нацпроектам

В частности, изменения предусматривают ужесточение ответственности подрядных организаций

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оптимизировать порядок заключения госконтрактов по исполнению национальных проектов. Об этом говорится в протоколе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 12 февраля, имеющемся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину, министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко, министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову совместно с Минэкономразвития России, Минстроем России, Федеральной налоговой службой России, Минтрансом России (в соответствии со сферами ведения) представить председателю правительства РФ предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, в том числе в федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в документе.

В частности, изменения предусматривают ужесточение ответственности подрядных организаций, участвующих в реализации нацпроектов за неисполнение своих обязательств, ускорение процедур определения нового подрядчика в связи с расторжением госконтракта, оптимизацию процесса финансирования строительных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов и др.

Также Мишустин поручил Хуснуллину обеспечить создание штаба при правительственной комиссии по региональному развитию в РФ "в целях взаимоувязки и координации реализации мероприятий национальных проектов (программ)". Среди его полномочий - рассмотрение вопросов строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства при реализации национальных проектов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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