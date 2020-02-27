Комаров: Удмуртия испытывает проблемы по достижению ряда показателей нацпроектов

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Удмуртия испытывает проблемы по достижению показателей, которые обозначены в национальных проектах "Демография", "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные автодороги". Об этом сообщил в четверг на совещании, посвященном реализации нацпроектов в республике, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Комаров 27 февраля посетил Ижевск, где встретился с участниками фестиваля "Театральное Приволжье" из города Воткинска, с ветеранами, которым вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Также он принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития республики с учетом реализации нацпроектов.

"Основным из приоритетов государственной политики с учетом задач, которые были поставлены президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию от 15 января, является обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, и мы видим, что в Удмуртской Республике есть проблемы при реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение", - сказал Комаров.

По его словам, в регионе по итогам 2019 года отмечено недостижение показателя по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, а также показателя по суммарному коэффициенту рождаемости, которые обозначены в нацпроекте "Демография". По нацпроекту "Здравоохранение" он указал показатель по уменьшению смертности от инфарктов и нарушения мозгового кровообращения. Также среди них показатель по уменьшению смертности людей в ДТП, который включен в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги". Комаров не уточнил при этом, насколько показатели отличаются от тех, что заложены в паспортах нацпроектов.

"Большие задачи в 2020 году и большая работа предстоит по созданию новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В 2020 году задача стоит создать 88 новых ФАП, задача большая и серьезная. Хотелось бы, чтобы с самого начала был правильный подход", - добавил полпред.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

В 2019 году Удмуртия на своей территории реализовывала 11 национальных проектов, на эти цели было выделено из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников более 16 млрд рублей.